Nachhaltige Produkte aus Holz Von Mercedes und Meyer Werft bis zu Amazon: Wie die Firma Wodewa den Markt in den USA erschließen möchte

Die Firma Wodewa aus Ferchland an der Elbe stellt Holzprodukte für den Innen- und Außenbereich sowie für die Industrie her. Durch eine Kooperation mit Amazon ist der Online-Handel stark angestiegen. 2026 möchte man weiter wachsen und neue Märkte erschließen. Wie das gelingen soll.