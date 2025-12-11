Seit zehn Jahren leitet Anna Lipets den Genthiner Frauenchor – nun wurde ihr Engagement vom Chorverband gewürdigt. Mit Leidenschaft und viel Taktgefühl hat sie die Sängerinnen zusammengehalten und die Chorszene in der Region geprägt.

Genthin - „Wer gut singen will, muss üben“, sagt Chorleiterin Anna Lipets immer, wenn es in die Proben ihrer Ensembles geht. Mit Herz und klaren Ansagen führt sie ihre Ensembles durch die Übungsabende und durch zahlreiche Auftritte in der Region. Jetzt wurde ihr eine besondere Ehre zuteil.