Der Heimatverein „Wir sind Güsen“, der jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen, vor allem auf der Freilichtbühne, ins Leben ruft, hat einen neuen Vorstand gewählt. So sieht die neue Vereins-Spitze jetzt aus.

Frischer Wind bei „Wir sind Güsen“: Heimatverein stellt sich neu auf

Der neue Vorstand des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ besteht aus Steffen Jahn, Martin Müller, Martin Helmrich, Jasmin Schmidt, Yvonne Timpel, Ute Brenner und Caroline Gäde (v.l.).

Güsen. - Auf der gut besuchten Mitgliederversammlung des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ ist kürzlich ein wichtiges Kapitel Vereinsgeschichte geschrieben worden, wie Caroline Gäde, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, berichtet.

„Zunächst präsentierte der bisherige Vorstand seinen Jahresbericht, bevor er von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet wurde. Anschließend stand ein zentraler Punkt auf der Tagesordnung: die Neufassung der Vereinssatzung. Auch diese wurde ohne Gegenstimme angenommen und bildet nun die Grundlage für die künftige Struktur und Arbeit des Vereins“, informiert Caroline Gäde.

Neuer Vorstand bei „Wir sind Güsen“

Im Anschluss erfolgte die Wahl des neuen Vorstands, der gemäß der überarbeiteten Satzung künftig aus sieben Personen besteht. Die Mitglieder entschieden sich wie folgt: Martin Müller übernimmt das Amt des Vorsitzenden, Martin Helmrich wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Ute Brenner fungiert künftig als Schatzmeisterin.

Der alte Vorstand mit Martin Müller, Dörte Fricke, Steffen Jahn und Thomas Krischker (v.l.). Foto: Caroline Gäde

Jasmin Schmidt übernimmt die Funktion der Schriftführerin. Steffen Jahn ist im neuen Vorstand für den Bereich Technik verantwortlich. Yvonne Timpel zeichnet künftig für den Bereich Veranstaltungen verantwortlich. Caroline Gäde kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

„Der neu gewählte Vorstand blickt motiviert in die Zukunft und freut sich auf zahlreiche gemeinsame Projekte sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitgliedern“, blickt Caroline Gäde voraus. Nach dieser gelungenen Veranstaltung ließen die Mitglieder den Abend mit einer Weihnachtsfeier bis in die frühen Morgenstunden ausklingen.