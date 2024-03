Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Wenn Dominik Kroggel eines nicht mag, dann ist es das (längere) Sitzenbleiben auf dem Allerwertesten irgendwo drinnen. Bürostühle sind deshalb so gar nicht seins. So nimmt es nicht wunder, dass er sich beruflich etwas Bewegliches, Flexibles aufgebaut hat. „Predatorprint“ heißt die mobile Druckstation, mit der er seit 2022 vor allem auf Festivals, aber auch (kleineren) Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Vereinsfest in Genthin, unterwegs und weniger martialisch als es der Name „Predator“ (Raubtier, Jäger) vermuten lässt, auf Kundenfang ist. Vor Ort kann man sich T-Shirts bedrucken lassen, Wunschaufkleber, Caps oder Schlüsselbändchen.