Die evangelische Kirchengemeinde hat zum großen Gemeindefest mit Familiengottesdienst geladen. Musik und Spiel standen dabei in Güsen im Mittelpunkt. Das wurde geboten.

Güsen/LE. - Zum Gemeindefest hatte die evangelische Kirchengemeinde in Güsen am vergangenen Sonntag geladen.

„Pfarrer Martin Vibrans freute sich über die vielen aktiven Menschen, die sich an diesem Tag für die Menschlichkeit und ihren Glauben engagieren“, berichtet Stephan Senftleben, Mitglied des Posaunenchores Burg-Parchen, von der Veranstaltung. Andere waren aus Neugierde und anderen Gründen gekommen und zeigten sich sichtlich bewegt und begeistert.

Geselliges Miteinander beim Familiengottesdienst in Güsen

Der Posaunenchor Burg-Parchen unter der Leitung von Jürgen Schrader spielte mit seinen 14 Mitgliedern im Gottesdienst für Familien bei bestem Wetter. Beendet wurde der Gottesdienst mit dem Stück „Ist es wirklich schon so spät“ aus der Kinder- Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“. Der Abschluss stellte zugleich die Eröffnung des geselligen Teil des Tages dar.

Pfarrer Martin Vibrans beim gemeinsamen Gottesdienst. Stephan Senftleben

Die Musikschule Brien begleiteten die Lieder im Gottesdienst und unterstützte die „Kirche Kunterbunt“. „Besonderen Applaus bekamen die Kinder aus der Familie Bosse. Der achtjährige Tiberius spielte den Tag über mit Begleitung seiner Schwester Elisa und mit Teilplayback zu einem rockigen Musikstück auf seiner Posaune“, erzählt Stephan Senftleben.

Der Auftritt der Musikschule Brien und der „Kirche Kunterbunt“. Stephan Senftleben

Im Rahmen des Gottesdienstes wurde von Pfarrer Vibrans angeregt, kleine Verse mit Bekenntnissen zu Leben und Glauben zu Papier zu bringen. Dabei kamen viele lustige, aber auch tiefsinnige Sätze im Rahmen einer Kreativaktion mit musikalischer Untermalung zum Vorschein.

Für die Gäste gab es ein großes Buffet zum Gemeindefest. Stephan Senftleben

Zum gemütlichen Teil mit buntem Buffet animierte Jürgen Schrader mit den Bläsern zum Mitsingen von Volksliedern, die aber auch unterhaltsame und konzertante Stücke zum Gelingen des Gemeindefestes aufspielten. Liturgische Teile wurden von Gemeindegliedern mit vorgetragen. Sogar einen Spiele-Teppich für die kleinen der Familien war mit reichlich Material, unter anderem Bauklötze, befüllt.

Weitere Termine der Kirche in Güsen

Die Kinder nahmen das Angebot gerne an und bauten so manchen Turm, der mit noch größerer Begeisterung wieder umgestoßen wurde. „Alles in allem ein Tag, der alle Anwesenden begeisterte, Groß und Klein. Die Bilder sprechen Bände“, fasst Stephan Senftleben den Familientag zusammen.

Im Rahmen der Veranstaltung machte die „Kirche Kunterbunt“ aufmerksam auf den 21. September, wo von 10.30 bis 13 Uhr zu Kreativstationen, Werkstattgottesdienst und gemeinsamem Essen im Gemeindehaus Güsen eingeladen wird.