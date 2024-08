130 Jahre Neuenklitscher Ortsfeuerwehr am 31. August: Gäste können Zuschauer einer Übung sein. Feier mit Kaffee und Kuchen sowie einer Disco.

Die Neuenklitscher sind traditionsbewusst und verweisen - wie hier an der offiziellen Namenstafel - selbstbewusst auf das Gründungsjahr ihrer Ortswehr.

Neuenklitsche - Für die Einheitsgemeinde Jerichow ist 2024 das Jahr der Feuerwehrjubiläen. Während die „90-Jährigen“ in Scharteucke, Kleinmangelsdorf, Großwulkow und Kade jetzt auf die 100 zugehen, hat die Neuenklitscher Ortsfeuerwehr diese magische Hürde längst genommen. Mehr noch: Am letzten Augustwochenende, am 30. und 31. August, wird sie, unterstützt von ihrem Förderverein, ihr 130. Gründungsjubiläum feiern.

Dabei gibt es bereits jetzt genaue Vorstellungen darüber, wie die Festivitäten gestaltet und ablaufen werden. Gesetzt - wie bei solchen Jubiläen üblich - ist eine Festveranstaltung am Freitag, 30. August, um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, zu der zahlreiche Gäste geladen sind. Neben Vertretern der Einheitsgemeinde und des Landkreises werden dazu zahlreiche Kameraden befreundeter Feuerwehren erwartet.

Historische Aufnahmen werden gezeigt - aber auch gesucht

Ortswehrleiter Martin Winkler arbeitet bereits seit einigen Wochen daran, historische Daten zusammenzutragen, um die Geschichte der Wehr vor den Gästen kurz darstellen zu können. Es gebe leider wenig Material, so dass er auch betagte Neuenklitscher zu manchen Ereignissen befragen müsse, berichtet er. Es wird allerdings möglich sein, dass während der Festsitzung historische Aufnahmen über den Beamer gezeigt werden.

Bevor am Sonnabendnachmittag dann der gesellige Teil des Jubiläums seinen Lauf nimmt, müssen die Feuerwehrleute bei einer Übung ab 10 Uhr noch einmal „richtig ran“. Auf dem Gut Wilhelmsthal wird ein Brand in einem Wohngebäude angenommen. „Die Wahl ist auf den geografisch höher gelegenen Ortsteil gefallen, weil wir auf dem schwierigen Gelände üben können, eine lange Wegstrecke mit Schläuchen zu überbrücken“, erklärt Ortswehrleiter Martin Winkler. „Wasser nach oben zu pumpen ist schon eine Herausforderung.“

Übung mit acht Wehren

An der Übung werden sich neben voraussichtlich acht Wehren, darunter auch die des brandenburgischen Nachbarn Vieritz, beteiligen. Anfragen laufen derzeit noch. Zuschauer der Übung, betont er, seien ausdrücklich erwünscht. Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten haben sich die Neuenklitscher damit für einen etwas anderen Weg entschieden. Diesmal gibt es keinen Wettkampf oder ein Spaßduell und keinen Umzug wie beim 120. Gründungsjubi-läum.

An einem bunten Nachmittagsprogramm machen die Ortsfeuerwehr und ihr Förderverein freilich keine Abstriche. Es gebe ab 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Kaffee und Kuchen und etliche Überraschungen für Kinder, versichert Gudrun Lichtenberg vom Förderverein. Am Abend wird ein DJ Musik aus der Dose zum Tanzen auflegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenklitsche ist mit derzeit elf Aktiven, darunter vier junge Kameraden, personell gut aufgestellt. Notwendig sei aus Sicht von Martin Winkler, dass künftig mehr Plätze für die Herausbildung von Führungskräften an der IBK Heyrothsberge angeboten werden. Winkler selbst hat seit Jahren keine Stellvertreter.

Wünschen sich einen Anbau

Auf der Wunschliste sowohl der Ortsfeuerwehr als auch des Fördervereins steht seit Jahren ein Erweiterungsbau für die Garage des Tragkraftspritzenfahrzeugs Wasser. Ihre räumliche Enge bietet nur begrenzt Platz für die persönliche Ausrüstung, sanitäre Anlagen gibt es hier nicht.

Der Mannschaftstransportwagen, ein älteres Fahrzeug, das der Förderverein erworben hat, steht ständig im Freien und ist damit Wind und Wetter ausgesetzt. Diese Bedingungen sind in keiner Weise mehr zeitgemäß. Förder-mittelanträge der Stadt Jerichow für einen Neubau der Garage sind bisher stets abgelehnt worden.

Aktuell läuft wieder ein Fördermittelantrag. Die dafür notwendigen Eigenmittel hat die Stadt Jerichow, wie bereits in den Vorjahren, im Haushaltsplan eingestellt.