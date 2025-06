Wer mehr über die Geschichte Genthins erfahren möchte oder den Wurzeln der eigenen Familie nachspüren möchte, kann sich in der Außenstelle des Kreisarchives in Roßdorf anmelden.

Einblicke in die Vergangenheit im Genthiner Stadtarchiv: So kommt man rein und das kostet es

Genthin/Roßdorf - Seit einigen Wochen gibt es in Genthin wieder ein zugängliches sogenanntes Stadtarchiv mit Material aus der Stadtgeschichte. Betreut wird der Bestand vom Kreisarchiv Jerichower Land in Burg. Aber wie funktioniert eine Recherche und was muss man dafür bezahlen?