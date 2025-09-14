Rund 200 Gäste sind am Wochenende zu Gast an der Freilichtbühne in Güsen gewesen. Gezeigt wurden „Der König der Löwen“ und „Mamma Mia!“. So lief die Veranstaltung.

Güsen. - Einige Bedenken und bange Blicke auf den Regenradar hat es gegeben, doch letztlich hat das Wetter am Samstag in Güsen mitgespielt: Rund 200 Gäste haben den Weg zur Freilichtbühne gefunden und bei dem Sommerkino für eine super Stimmung gesorgt.

Martin Helmrich (l.) und Martin Müller bedanken sich bei Linda Fischer von der Landtechnik Möckern für das gesponserte Sommerkino. Foto: Yvonne Timpel

Für die kleinen Gäste lief zunächst der Disney-Klassiker „König der Löwen“ auf der Leinwand, etwas später folgte dann mit „Mamma Mia!“ der Streifen für das erwachsene Publikum.

Sommerkino auf der Freilichtbühne in Güsen: Spende für die Schule

Eine Spende von zwei Euro wurde als Eintritt genommen. Zugute kommt das Geld dem Grundschulzentrum in Güsen. Hier möchten die Organisatoren des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ die Anschaffung eines Trampolins unterstützen.

Popcorn und weitere Snacks dürfen zum Kino nicht fehlen. Foto: Yvonne Timpel

Für das Sponsoring des Sommerkinos überreichten Martin Müller und Martin Helmrich vom Heimatverein einen Präsentkorb und Blumen an Linda Fischer, die als Vertreterin des Sponsors, der Landtechnik Möckern, zu Gast gewesen ist. Einen Dank richteten die Mitglieder des Heimatvereins ebenfalls an Rob-In für die Technik für die Bühne.