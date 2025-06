Eröffnung am Pfingstsonntag Radfahrer und Touristen aufgepasst: Hier kann man jetzt selbstgemachtes und fruchtiges Eis an der Elbe essen

Veganes, laktose- und fettfreies Eis wird neuerdings im „Eiswerk“ in Zerben am Elberadweg hergestellt. Am Pfingstsonntag wird die Eismanufaktur groß eröffnet. Woher die Idee dazu stammt, was angeboten wird und wie viel die Kugel kostet.