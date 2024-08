Erst kürzlich zeigte die Chorgemeinschaft Elbe-Parey am Tag der Vereine beim Elbauenfest in Parey Proben ihres Könnens.

Elbe-Parey - „Die Chorgemeinschaft Elbe-Parey hat große Pläne“, blickt Chorleiter Stephan Senftleben schon einmal voraus.

In der nächsten Zeit wird nicht nur, neben einem Auftritt zum Tag des offenen Denkmals in Hohenseeden, das Repertoire gefestigt, sondern, zusätzlich zu ein paar anderen neuen Liedern, der bekannte Song „What a Wonderful World“ mit einem Text von Manfred Krug einstudiert. Darüber hinaus bitten der Vorstand und Chorleiter Stephan Senftleben interessierte Sängerinnen und Sänger, die Lust haben, dieses und andere Lieder zu singen, in den nächsten Proben mittwochs um 18,30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Güsen vorbeizuschauen oder sich beim Chorleiter unter der Rufnummer 0171/6914081 oder der Emailadresse: st_senftleben@web.de zu melden, um zu besprechen, wie man in den Chor hineinwachsen kann.

Der Zusammenhalt des Chores wird zusätzlich durch zahlreiche Unternehmungen außerhalb der Proben und Auftritte gepflegt. Stephan Senftleben: „So gibt es nicht nur eine Fahrradtour und eine Busfahrt, meistens verbunden mit einer Schifffahrt und einem kleinen Auftritt des Chores in einer schönen Lokalität, sondern auch eine Weihnachtsfeier und verschiedene andere Unternehmungen freiwilliger Natur. Selbstverständlich wird auch jedem Chormitglied zu seinem Geburtstag ein Ständchen innerhalb der Probe, verbunden mit der legendären Gratulationsansage des Vorsitzenden Hans-Jürgen Bamberger, zelebriert.“

Extraprobe für die Neuen

Im Rahmen der Integration in den Chor wird daran gedacht, wenn genug Interessenten zusammenkommen, eine Extraprobe für die „Neuen“ einzurichten, um Freude am Singen zu entwickeln und das vielfältige Programm mit Schwerpunkt weltliche Volksmusik kennenzulernen. Natürlich stellt sich der Chor breiter auf – mit Liedern aus den Bereichen Gospel, Spirituals, Weihnachtslieder, Popmusik, Scherzlieder, Kanons, klassisches und modernes Liedgut, sozialkritische Lieder und vieles mehr. Wer also Lust am Singen hat, sollte nicht zögern, sich bei Chormitgliedern oder dem Chorleiter zu melden. „Jeder ist herzlich eingeladen. Singen macht Freu(n)de!“, so der Chorleiter.