weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Erinnerungskultur im Jerichower Land: Emotionale Debatte: Soll es die Gedenkstätte Genthin-Wald auch in Zukunft geben? (Kommentar)

Erinnerungskultur im Jerichower Land Emotionale Debatte: Soll es die Gedenkstätte Genthin-Wald auch in Zukunft geben? (Kommentar)

Das Gelände der ehemaligen Silva-Munitionsfabrik, in dem Frauen in den 1940er Jahren Zwangsarbeit leisten mussten, bewegt Besucher auch heute. Es braucht aber ein klares Bekenntnis zu dem Gedenkort.

Von Mike Fleske 27.11.2025, 06:30
Mike Fleske ist Reporter bei der Volksstimme.
Mike Fleske ist Reporter bei der Volksstimme. Foto: vs

Genthin - Seit Langem wird über die Gedenkstätte Genthin-Wald und ihre Zukunft diskutiert. Immer wieder gab es Vorschläge für die Gestaltung und den Umgang mit dem Gelände, auf dem in den 1940er-Jahren Frauen aus ganz Europa in einer Außenstelle des KZ Ravensbrück Zwangsarbeit in der Munitionsfabrik leisten mussten.