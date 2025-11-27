Das Gelände der ehemaligen Silva-Munitionsfabrik, in dem Frauen in den 1940er Jahren Zwangsarbeit leisten mussten, bewegt Besucher auch heute. Es braucht aber ein klares Bekenntnis zu dem Gedenkort.

Emotionale Debatte: Soll es die Gedenkstätte Genthin-Wald auch in Zukunft geben? (Kommentar)

Genthin - Seit Langem wird über die Gedenkstätte Genthin-Wald und ihre Zukunft diskutiert. Immer wieder gab es Vorschläge für die Gestaltung und den Umgang mit dem Gelände, auf dem in den 1940er-Jahren Frauen aus ganz Europa in einer Außenstelle des KZ Ravensbrück Zwangsarbeit in der Munitionsfabrik leisten mussten.