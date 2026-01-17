Zuletzt sorgte der neue Mast der Telekom in Bergzow für Ärger, denn nach kurzer Zeit versagte er seinen Dienst - sehr zum Ärger der Anwohner. Nun gibt es positive Nachrichten der Telekom.

Endlich wieder am Netz: Mobilfunk-Mast der Telekom im Jerichower Land wieder repariert

Nach der erfolgreichen Reparatur des Telekom-Masten in Bergzow dürfen sich die Anwohner über den besseren Mobilfunk freuen.

Bergzow. - Für viel Ärger hat zuletzt der neu gebaute Mobilfunk-Mast der Telekom am Sportplatz in Bergzow gesorgt. Dieser sollte das Jerichower Land mit 4G- und 5G-Netzen erweitern und damit die Netzqualität des Mobilfunks vor Ort verbessern.