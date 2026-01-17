weather starkbewoelkt
  4. Besserer Empfang fürs Handy: Endlich wieder am Netz: Mobilfunk-Mast der Telekom im Jerichower Land wieder repariert

Zuletzt sorgte der neue Mast der Telekom in Bergzow für Ärger, denn nach kurzer Zeit versagte er seinen Dienst - sehr zum Ärger der Anwohner. Nun gibt es positive Nachrichten der Telekom.

Von Louis Hantelmann 17.01.2026, 07:27
Nach der erfolgreichen Reparatur des Telekom-Masten in Bergzow dürfen sich die Anwohner über den besseren Mobilfunk freuen.
Bergzow. - Für viel Ärger hat zuletzt der neu gebaute Mobilfunk-Mast der Telekom am Sportplatz in Bergzow gesorgt. Dieser sollte das Jerichower Land mit 4G- und 5G-Netzen erweitern und damit die Netzqualität des Mobilfunks vor Ort verbessern.