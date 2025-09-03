weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Aula in Güsen überfüllt: Entscheidung vertagt: Neue Ideen für Windräder und Solaranlagen in Elbe-Parey vorgestellt

Zahlreiche Bürger kamen zur Sitzung des Gemeinderates in die Güsener Grundschul-Aula und erwarteten eine Entscheidung zu den geplanten Windrädern und Solarparks in Elbe-Parey. Die Pläne der Magdeburger Firma Getec green energy sind jedoch überarbeitet worden. Wie es jetzt weiter geht.

Von Louis Hantelmann 03.09.2025, 11:43
Die Aula des Grundschulzentrums ist bei der Sitzung des Gemeinderates Elbe-Parey überfüllt gewesen.
Die Aula des Grundschulzentrums ist bei der Sitzung des Gemeinderates Elbe-Parey überfüllt gewesen. Foto: Louis Hantelmann

Güsen. - Nicht einmal die Aula des Grundschulzentrums in Güsen hat genügend Platz für die Gäste bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend geboten. An den Seiten des Raumes und bis auf den Flur standen die Bürger.