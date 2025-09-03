Aula in Güsen überfüllt Entscheidung vertagt: Neue Ideen für Windräder und Solaranlagen in Elbe-Parey vorgestellt
Zahlreiche Bürger kamen zur Sitzung des Gemeinderates in die Güsener Grundschul-Aula und erwarteten eine Entscheidung zu den geplanten Windrädern und Solarparks in Elbe-Parey. Die Pläne der Magdeburger Firma Getec green energy sind jedoch überarbeitet worden. Wie es jetzt weiter geht.
03.09.2025, 11:43
Güsen. - Nicht einmal die Aula des Grundschulzentrums in Güsen hat genügend Platz für die Gäste bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend geboten. An den Seiten des Raumes und bis auf den Flur standen die Bürger.