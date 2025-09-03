Der Straßenbahnverkehr in Stadtfeld-Ost wird ab kommenden Montag für drei Tage unterbrochen. Danach fahren die Bahnen der MVB wieder über den Damaschkeplatz in die Magdeburger Innenstadt.

Ab dem 11. September 2025 sollen die Straßenbahnen der MVB wieder über den Damaschkeplatz in Magdeburg fahren können.

Magdeburg. - In der kommenden Woche beginnt eine von der Landeshauptstadt Magdeburg beauftragte Baufirma mit dem Aufbau der Oberleitung an der provisorischen Ringbrücke am Damaschkeplatz. Dafür muss der Straßenbahnverkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in Stadtfeld-Ost für drei Tage unterbrochen werden. Darüber haben die MVB informiert.

Von Montag, 8. September 2025, bis Mittwoch, 10. September, fahren zwischen Olvenstedter Platz, Damaschkeplatz/Adelheidring und Westring keine Straßenbahnen. Grund sind die Montagearbeiten an der Fahrleitungsanlage im Bereich der neuen provisorischen Auto-Brücke des Magdeburger Rings. Auch die Oberleitungsanlage am Gleiskreuz Damaschkeplatz muss angepasst werden – ein sicherer Straßenbahnbetrieb ist in dieser Zeit nicht möglich, so MVB-Sprecher Tim Stein.

Ab Donnerstag, 11. September, rollen die Straßenbahnen wieder auf direktem Weg über den Damaschkeplatz und den Kölner Platz in die Innenstadt. Nach rund vier Monaten Sperrung entfallen damit die Umleitungen über Südring und Hasselbachplatz. Fahrgäste kommen so wieder schneller und bequemer ans Ziel. Die Details zu den genauen Linienführungen teilt die MVB in einer gesonderten Information mit.

Diese Linienänderungen gelten vom 8. September bis 10. September:

Die Straßenbahnlinie 1S fährt zwischen Sudenburg und Westring wie bisher, wird dann aber nach Diesdorf umgeleitet.

Die Straßenbahnlinie 3 verkehrt nicht.

Die Straßenbahnlinie 5 fährt zwischen Herrenkrug und Westring wie bisher, fährt dann weiter über Europaring zum Klinikum Olvenstedt.

Als Ersatzverkehr innerhalb von Stadtfeld-Ost wird die Buslinie 52 zwischen den Haltestellen Arndtstraße und Robert-Koch-Straße umgeleitet. Sie bedient die Haltestellen Arndtstraße (Ersatzhaltestelle auf der Großen Diesdorfer Straße), Gerhart-Hauptmann-Straße, Goethestraße (Ersatzhaltestelle auf der Schrotebrücke Gerhart-Hauptmann-Straße), Wilhelmstädter Platz (Nachtbushaltestelle in der Ebendorfer Straße sowie Ersatzhaltestelle vor der Kreuzung Olvenstedter Straße).

Die Haltestellen Stormstraße, Friesenstraße, Olvenstedter Platz, Steinigstraße und Annastraße können durch die Buslinie 52 nicht bedient werden.

Die Straßenbahnhaltestellen Friesenstraße und ZOB/Adelheidring können im genannten Zeitraum nicht bedient werden. Fahrgäste mit Fahrzielen wie Hauptbahnhof, ZOB und Innenstadt werden gebeten, ab den Haltestellen Harsdorfer Straße und Westring die Linie 4 zu nutzen. Alternativ kann ab Olvenstedter Platz die Buslinie 73 genutzt werden.