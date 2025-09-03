Nahverkehr im Harz Kostenlos mit Bus und Straßenbahn in Halberstadt? Das bedeutet die neue Regelung für Kitas und Schulen
In Halberstadt wird der öffentliche Nahverkehr für Kitas und Grundschulen kostenlos – zumindest bei Veranstaltungen.
Die Stadt übernimmt die Kosten, damit Eltern nicht extra zahlen müssen. Doch wie lange bleibt das Angebot bestehen und was bedeutet das für den Haushalt?
Aktualisiert: 03.09.2025, 12:58
Halberstadt. - Kostenlos Bus und Straßenbahn nutzen - das können künftig die Halberstädter. Zumindest einige.