In Halberstadt wird der öffentliche Nahverkehr für Kitas und Grundschulen kostenlos – zumindest bei Veranstaltungen.
Die Stadt übernimmt die Kosten, damit Eltern nicht extra zahlen müssen. Doch wie lange bleibt das Angebot bestehen und was bedeutet das für den Haushalt?

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 03.09.2025, 12:58
Straßenbahnen derHalberstädter Verkehrsgesellschaft HVG an der Haltestelle Hauptbahnhof.
Halberstadt. - Kostenlos Bus und Straßenbahn nutzen - das können künftig die Halberstädter. Zumindest einige.