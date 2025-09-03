Nahverkehr im Harz Kostenlos mit Bus und Straßenbahn in Halberstadt? Das bedeutet die neue Regelung für Kitas und Schulen

In Halberstadt wird der öffentliche Nahverkehr für Kitas und Grundschulen kostenlos – zumindest bei Veranstaltungen.

Die Stadt übernimmt die Kosten, damit Eltern nicht extra zahlen müssen. Doch wie lange bleibt das Angebot bestehen und was bedeutet das für den Haushalt?