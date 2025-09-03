Jetzt Live
Zur Stärkung der City Samstags kostenfrei parken in Magdeburgs Innenstadt?
Erst vor wenigen Wochen sind die höheren Parkgebühren in Magdeburg wirksam geworden. Nun könnten sie an Samstagen komplett gestrichen werden - zumindest in der Innenstadt.
Aktualisiert: 03.09.2025, 13:24
Magdeburg. - Wie kommt man aktuell in Magdeburgs Innenstadt? Eine Frage, die Einheimische noch recht gut beantworten können. Oder auf Straßenbahn und Fahrrad umsteigen. Doch Auswärtige meiden das Wochenend-Shopping in der Landeshauptstadt mitunter aufgrund der desolaten Verkehrssituation. Kostenfreies Parken soll nun wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken.