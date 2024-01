Das umgestaltete Kinderprogramm des Ensembles „ICE CREAM live“ kam beim Elbauenfest in Parey sehr gut an.

Parey - Das Jugendhaus Parey blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück. „Zu den Höhepunkten gehörten die Festwoche anlässlich 1075 Jahre Parey mit der gemütlichen und familiären Abschlussveranstaltung am Jugendhaus“, blickt Jugendleiterin Ulrike Paul zurück.

Auch die Fahrten ins Kloster Jerichow im Rahmen der Feriengestaltung waren interessant und informativ. Ulrike Paul: „Das Kloster Jerichow ist ein toller Partner für und.“ Bei dem Projekt „Action Painting“ arbeitete das Jugendhaus erstmals mit einer Künstlerin außerhalb der Kunstform Graffiti zusammen.

Das Elbauenfest fand im zurückliegenden Jahr zum zweiten Mal auch am Jugendhaus statt. Premiere feierte das gemeinsame Projekt „Gewässer Verbesserer - Angler für die Natur“ mit dem Sportanglerclub Elbe/Parey und Umgebung. „In diesem Jahr wird es eine Fortführung der Zusammenarbeit geben“, so die Jugendhausleiterin.

Der Graffiti-Workshop mit Graffiti-Künstler Michael Grams hatte im Jahreskalender des Jugendhauses wieder seinen festen Platz. FOTO: BETTINA SCHÜTZE

Zusammen mit anderen Einrichtungen gab es gemeinsame Veranstaltungen wie die Fahrt ins Funtasy-World Wittenberge und die Demokratie-Rallye. Ulrike Paul: „Es war gut und wieder schön, dass Gemeindepädagogin Margit Vogt immer wieder Zeit für uns findet.“ Der Weihnachtsmarkt in Parey bildete für das Jugendhaus den Jahresabschluss.

Die Festanstellung von Mitarbeiterin Kerstin Ott über das Teilhabechancengesetz endet Ende Januar 2024. Ulrike Paul: „Ab Februar unterstützen uns teilweise Josie Rindert und Laura Karbe. Josie wird auch ein Praktikum bei uns durchführen.“

In den Ferien wird es auch in diesem Jahr wieder die Feriengestaltungen im Jugendhaus geben. Für die Februarferien sind zwei Veranstaltungen vorgesehen. Einzelheiten dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben. Angelegt werden soll im ersten Vierteljahr ein Barfuß-Pfad.

Ensemble „Ice Cream live“ wird 20

„ICE CREAM“ in der Show „Moulin Rouge“. Foto: Jugendhaus Parey

Das Jugendhaus wird sich auch in diesem Kalenderjahr in das Elbauenfest am zweiten August-Wochenende, in die Interkulturelle Woche in der letzten September-Woche und in die Demokratie-Rallye vom 7. bis 11. Oktober aktiv einbringen. Das zweite gemeinsame Projekt mit dem Sportanglerclub Parey und Umgebung ist für den 27. und 28. Juli terminiert. Fortgesetzt werden sollen das Theaterprojekt mit Eukitea und den Schulen, die Ferienfahrten ins Kloster Jerichow und die vielfältigen Kreativwerkstätten.

Das zum Jugendhaus gehörende Ensemble „ICE CREAM live“ konnte sich nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erstmals wieder frei entfalten. „Es gab aber noch keine große Veranstaltungsvielfalt“, so Manni Göbel. Die Moulin Rouge-Show feierte zum Elbauenfest ihre Premiere.

Das umgestaltete Kinderprogramm mit Disney-Figuren wie Olaf, Elsa und Mimi Mausi sowie dem frei erfundenen Clown Paulchen begeisterte beim Elbauenfest in Parey nicht nur die kleinen Besucher. Manni Göbel: „Wir bieten dieses Kinderprogramm auch künftig an.“

Bekannter Gesangscoach in Parey

In der Weihnachtszeit gab es dann vermehrt Angebote für „ICE CREAM live“. So war das Ensemble zum Beispiel wieder in Stechow zu Gast. Und auch auf den Weihnachtsmärkten in Parey und Ferchland. Es konnte endlich wieder ein Tanzworkshop durchgeführt werden und der Gesangscoach Matthias Krizek war wieder in Parey.

„Er hatte auch einen großen Anteil an der Gestaltung unserer Moulin Rouge-Show“, erklärt Manni Göbel. Partner von „ICE CREAM live“ waren und sind die Genthiner Karnevalsvereine, das Kartoffelfest in Genthin, das Elbauenfest in Parey sowie die Feste der Vereine in Parey und Genthin. Auch Hochzeiten wurden durch das Ensemble musikalisch betreut.

In diesem Jahr feiert „ICE CREAM live“ sein 20-jähriges Bestehen. Manni Göbel: „Das wollen wir mit einem Geburtstagsprogramm feiern.“ Es sollen weitere Veranstaltungsorte gefunden werden. Angestrebt wird auch die Teilnahme am Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal. Und Nachwuchs ist nach wie vor gern gesehen. Die Kindertanzgruppe ab sechs Jahre übt montags und freitags von 16 Uhr bis 17 Uhr und die Jugendtanzgruppe ab 14 Jahre montags und freitags von 18 Uhr bis 20 Uhr. Für den Gesang ab 14 Jahre gibt es Proben nach Absprache.