Mit dem Solarpark Bergzow-Ost wird der bisher größte Solarpark der Gemeinde Elbe-Parey auf den Weg gebracht. Einnahmen von über 100.000 Euro sollen damit erwirtschaftet werden. Ein weiteres Projekt steht zur Debatte.

„Erster richtig großer Solarpark“ für Elbe-Parey: 51 Hektar großes Projekt nimmt entscheidende Hürde

Auf 51 Hektar Fläche entsteht im Osten Bergzows bald ein großer Solarpark.

Bergzow. - „Es ist der erste richtig große Solarpark, den wir hier in unserer Gemeinde auf den Weg bringen“, sagt Stefan Ringwelski, Vorsitzender des Gemeinderates Elbe-Parey, auf der jüngsten Sitzung am Dienstagabend.