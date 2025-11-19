weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Potsdamer Firma investiert: „Erster richtig großer Solarpark" für Elbe-Parey: 51 Hektar großes Projekt nimmt entscheidende Hürde

Mit dem Solarpark Bergzow-Ost wird der bisher größte Solarpark der Gemeinde Elbe-Parey auf den Weg gebracht. Einnahmen von über 100.000 Euro sollen damit erwirtschaftet werden. Ein weiteres Projekt steht zur Debatte.

Von Louis Hantelmann 19.11.2025, 18:06
Auf 51 Hektar Fläche entsteht im Osten Bergzows bald ein großer Solarpark.
Auf 51 Hektar Fläche entsteht im Osten Bergzows bald ein großer Solarpark. Symbolfoto: IMAGO/Harry Koerber

Bergzow. - „Es ist der erste richtig große Solarpark, den wir hier in unserer Gemeinde auf den Weg bringen“, sagt Stefan Ringwelski, Vorsitzender des Gemeinderates Elbe-Parey, auf der jüngsten Sitzung am Dienstagabend.