Genthin. - So schön sich ein Tannenbaum zur Weihnachtszeit auch schmücken lässt und die dunkle Jahreszeit aufhellt – es kommt die Zeit, in der die Nadelbäume allmählich aus den Wohnstuben verschwinden sollen und entsorgt werden müssen.

Traditionelles Verbrennen

Jedoch erfüllen sie dann alljährlich einen letzten Zweck, bei dem sich ausgezeichnet aufgewärmt werden kann.

So hat Rainer von Ende insgesamt über 300 Weihnachtsbäume zusammengesammelt, die unter anderem vom Toom-Baumarkt Genthin spendiert wurden und heute Nachmittag ab 16 Uhr an der Zillestube in der Gröblerstraße traditionell verbrannt werden.

Es soll sich dabei aber nicht nur von außen gewärmt werden. Mit einem Glühweinstand wird dafür gesorgt sein, dass es sich von innen wohlig-warm gemütlich gemacht werden kann.

Eine langjährige Tradition des Baumverbrennens darf dabei natürlich nicht fehlen. Am heutigen Abend wird die Spitze des Genthiner Rathaus-Weihnachtsbaums die Krone des Neujahresfeuers bilden.

Zwei Besonderheiten

Von Ende lädt außerdem mit einer Aktion ein: Wer einen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. Außerdem wird es zu den warmen Getränken natürlich auch Kaltgetränke geben, erzählt von Ende. Eine kulinarische Besonderheit hat sich der Veranstalter ebenfalls einfallen lassen. Mit Waffeln am Spieß wolle man eine neue Idee ausprobieren.

Insgesamt wird für das leibliche Wohl hinreichend gesorgt sein, sodass, satt und warm, ein schöner Samstagabend genossen werden kann.

Beste Wetterbedingungen

Zwar soll es am heutigen Samstag mit minus drei Grad Celsius etwas kälter werden, jedoch ist kein Niederschlag angesagt. Also beste Voraussetzungen, um es sich an dem Feuer nahe der Zillestube gemütlich zu machen.