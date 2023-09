Jerichow - Am Montag, 16. Oktober, unterhält von 16.30 bis 17.30 Uhr das Ensemble Shoshana mit einem Programm aus populären und traditionellen jüdischen Liedern und Tanzmusikstücken.

Träger des landesweiten Programms ist der Landesverband Jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Veranstaltungsort ist das Haus 17 auf dem Jerichower Krankenhausgelände. Alle Musikinteressierten aus Jerichow und der Region sowie die Mitarbeiter, Patienten und Bewohner der drei Jerichower AWO-Einrichtungen sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Ensemble „Shoshana“ wurde 2004 in Dessau gegründet. Beim Jerichower Konzert werden der Leiter Leonid Norinsky am Knopfakkordeon und Ina Norinska mit Percussion auftreten. Das Repertoire von „Shoshana“ umfasst Lieder und Instrumentalstücke, die sich auf die Tradition der Aschkenasim, der mittel- und osteuropäischen Juden, stützen. Es wird also sowohl in Hebräisch als auch in Jiddisch gesungen. Das Ensemble „Shoshana“ spielt Klezmer, jiddische Lieder und Israel-Pop. Auf den Konzerten des Ensembles sind aber auch jüdische Tangos und Frejlachs zu hören.

Das im Jahr 2019 gegründete Netzwerk „AWO Aktiv Jerichow“ versteht sich als eine Vereinigung von Menschen, die gemeinsam Aktionen, Veranstaltungen und Initiativen auf den Weg bringen wollen. Netzwerker sollten dabei nicht allein aus den drei AWO-Einrichtungen kommen, sondern auch aus örtlichen Vereinen oder Kommunen. Willkommen sei jeder, heißt es in der Pressemitteilung, der „aktiv“ sein und zur Attraktivität der ländlichen Region beitragen möchte. Dadurch sollen Begegnungsmöglichkeiten zwischen dem Fachkrankenhaus, der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, dem Seniorenzentrum und dem gesamten Umland eröffnet werden. Das Netzwerk „AWO Aktiv in Jerichow“ organisierte 2020 ein „Mitmach-Konzert“, an dem sich 25 Musiker beteiligten.