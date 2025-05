Am 3. Mai hatte es im Milchhof in Tuchheim einen Großbrand gegeben. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Nun ist wieder Rauch, aber vor allem ordentlich Bewegung auf dem Gelände.

Feuerwehr erneut am Ort des Großbrandes

Rauch am Milchhof in Tuchheim

Bild vom Einsatz der Feuerwehren am Tag des Großbrandes bei der Agrargenossenschaft Tucheim.

Tucheim - Es ist mehr als eine Woche her, dass am Wochenende des 3. Mai ein Großbrand im Milchhof Tuchheim gemeldet wird. Mehrere Rinder verenden. Nun ist die Feuerwehr wieder vor Ort.

Vier Fahrzeuge und 15 Feuerwehrleute der Feuerwehren Tucheim und Pablitz sind zugange. Es ist Rauch aufgetreten. Doch das sei nichts neues, wie Tobias Kuhne, Führungskraft der Feuerwehr Tuchheim sagt. Seit dem Brand würde eine Löschlanze eingesetzt, einzelne Glutnester oder warme Stellen seien aber immer noch da.

Daher sind die Feuerwehren jetzt vor Ort, um den Brandort weiter in Sicherheit zu bringen. Dazu wird das bisher in der Halle verbliebene Stroh aus der Halle gebracht. Die Agrargenossenschaft Tucheim und die Feuerwehr arbeiten dazu zusammen - mit Mitarbeitern und Technik.

Warum das Stroh nicht schon am Brandtag oder am Tag danach aus der Halle entfernt wurde, um ein weiteres Feuer beziehungsweise eine Ausbreitung zu verhindern, ist den Ermittlungen der Polizei geschuldet, wie Kuhne wissen lässt.

Nach der Löschung des eigentlichen Brandes wurde der Rest der Halle zur Ermittlung der Brandursache gesperrt. Jetzt wurde die Halle freigegeben und man kann handeln.

Der Wind an diesem Tag ist der Situation nicht zuträglich, so dass die Wehren auch noch einmal mit Wasser vorgehen - am Boden wie auch von oben vom Hubsteiger aus, erklärt Tobias Kuhn. Gefahr bestünde aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr.