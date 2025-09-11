weather regenschauer
  4. Neue Debatte um freien Eintritt: Feuerwehr-Rabatt in Genthin: CDU fordert Ermäßigung für Zabakucker See nach Schwimmbad-Beschluss

Nach kleineren Streitpunkten erhalten Feuerwehren aus Parey und Jerichow künftig ermäßigten Eintritt in die Genthiner Schwimmhalle. Nun folgt ein neuer CDU-Vorstoß, der Fragen aufwirft.

Von Robert Sonntag 11.09.2025, 06:22
Bei über 30 Grad gönnen sich die Besucher des Zabakucker Sees eine Abkühlung.
Bei über 30 Grad gönnen sich die Besucher des Zabakucker Sees eine Abkühlung. Foto: Robert Sonntag

Genthin - Erst gab es lange Diskussionen über einen kleinen Rabatt in der Schwimmhalle. Dann fiel eine Entscheidung, die nicht allen gefiel. Jetzt kommt ein neuer Vorschlag – ausgerechnet von denen, die ihn zuvor abgelehnt hatten. Warum dieser Antrag nicht nur überrascht, sondern auch Fragen aufwirft.