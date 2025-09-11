Neue Debatte um freien Eintritt Feuerwehr-Rabatt in Genthin: CDU fordert Ermäßigung für Zabakucker See nach Schwimmbad-Beschluss
Nach kleineren Streitpunkten erhalten Feuerwehren aus Parey und Jerichow künftig ermäßigten Eintritt in die Genthiner Schwimmhalle. Nun folgt ein neuer CDU-Vorstoß, der Fragen aufwirft.
11.09.2025, 06:22
Genthin - Erst gab es lange Diskussionen über einen kleinen Rabatt in der Schwimmhalle. Dann fiel eine Entscheidung, die nicht allen gefiel. Jetzt kommt ein neuer Vorschlag – ausgerechnet von denen, die ihn zuvor abgelehnt hatten. Warum dieser Antrag nicht nur überrascht, sondern auch Fragen aufwirft.