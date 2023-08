Feuerwehreinsatz: Strohballenpresse in Parchen steht in Flammen

Parchen - Zu einem Einsatz am späten Abend rückten mehrere Feuerwehren am Mittwoch gegen 22.45 Uhr aus. Feuerwehrleute aus Parchen, Genthin und Altenplathow waren in der Parchener Steinstraße im Einsatz, um eine Ballenpresse auf dem Agrarhof zu löschen. Sie stand komplett in Flammen.

Die Parchener Feuerwehrleute konnten das Feuer eigenständig löschen, sodass für die Genthiner und Altenplathower Wehrleute kein Handlungsbedarf mehr bestanden habe, teilte der Genthiner Feuerwehrsprecher Michael Voth mit.

30 Feuerwehrleute sind im Einsatz

Insgesamt seien 30 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz gewesen. Die Polizei war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese Polizei meldete, dass bereits gegen 21.30 Uhr Anwohner in Parchen in Brandgeruch wahrgenommen hätten, jedoch den Ursprung nicht herausfinden konnten. Erst später sei klar geworden, dass die Presse in Flammen stand.

Derzeit wird von einem technischen Defekt an der Maschine ausgegangen. „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude“, teilte die Polizei weiter mit.

Ruhigeres Einsatzgeschehen als im Vorjahr

Für die Genthiner Feuerwehr war der Sommer in diesem Jahr mit Blick auf das Einsatzgeschehen ruhiger als die Sommermonate der vorangegangenen Jahre. Bedingt auch durch die zwischenzeitlich starken Regenfälle gab es in diesem Jahr wesentlich weniger Feld- und Waldbrände. Aktuell war die Wehr in diesem Jahr 76 Mal im Einsatz. Im August 2022 lag die Zahl der Einsätze bereits bei mehr als 180.

Wie verheerend sich Waldbrände auswirken können, zeigte sich im Sommer 2022, als ebenfalls in Parchen unter anderem 4000 und 6000 Quadratmeter Fläche bei Vegetations- und Waldbränden in Flammen standen. Für die Feuerwehr sind solche Brände auch durch die trockenen Böden schwer zu löschen. Ähnlich war es auch beim aktuellen Feuer an der alten Burg. Feuerwehrleute machen darauf aufmerksam, dass sich Waldbesucher umsichtig verhalten mögen. Auch sollten Feuerwehrzufahrten nicht zugestellt werden.