Nach Jahren der Pause kehrt das renommierte Festival der Filmkunsttage wieder in die Region zurück. Die Kinos in Burg und Genthin präsentieren ungewöhnliche Sondervorstellungen.

Der von der Berlinale 2025 bekannte Spielfilm „Herz aus Eis“ läuft in den kinos in Burg und Genthin.

Burg/Genthin - Filmkunst mitten in der Region – die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt bringen zwischen dem 11. und 16. November das Beste aus der internationalen Arthouse-Szene auch wieder nach Burg und Genthin. Unter dem Motto „Kino für alle, die Filme lieben“ zeigen die teilnehmenden Häuser ein vielfältiges Programm zwischen Kunst, Emotion und Unterhaltung.

Das Burg Kino ist kurzfristig als Austragungsort dabei und präsentiert am 12. November um 18 Uhr den Wettbewerbsfilm „Fassaden“. In diesem erzählt Sandra Hüller die Geschichte einer Frau, die aus einer langjährigen gewalttätigen Beziehung ausbricht,

Am 13. November um 19.30 Uhr läuft „Herz aus Eis“ von Lucile Hadžihalilović rund vier Wochen vor dem offiziellen Kinostart in Deutschland. Das Drama handelt von einer jugendlichen Vagabundin, die bei einer Märchenverfilmung von „Die Schneekönigin“ zum Schützling der Hauptdarstellerin wird. Für kleine Kinofans läuft an beiden Tagen um 10 Uhr „Kito, Maja und die Kugelkiste“.

Dreimal Filmkunst in Burg und Genthin

Im Union Kino Genthin stehen weitere Highlights auf dem Spielplan: Neben „Herz aus Eis“ (13.11., 20 Uhr) sind auch Ina Weisses intensives Drama „Zikaden“ (16.11., 17.15 Uhr) und Eva Neymanns poetischer Film „When Lightning Flashes Over The Sea“ (14.11., 20 Uhr) zu sehen.

In Zikaden spielt Nina Hoss eine Frau, deren Leben aus den Fugen gerät, als sie merkt, dass ihre alten Eltern nicht mehr alleine zurechtkommen.

„When Lightning Flashes Over The Sea“ ist eine filmische Reise durch das kriegsgezeichnete Odesa in der Ukraine.

Ticktes gibt es in den Kinos oder auf deren Internetseiten.