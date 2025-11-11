Bei der Gewerbefachausstellung (Gfa) konnten sich die Besucher auch in diesem Jahr zur Erinnerung eine Münze prägen. Die Aktion ist jedes Jahr für einen guten Zweck. Wofür das geld verwendet wurde.

Begleitung auf der letzten Reise: Was das Anhalt-Hospiz Zerbst mit Münzprägung zu tun hat

2500 Euro konnte die Ausstellergemeinschaft der Gewerbefachausstellung dem Anhalt-Hospiz Zerbst übergeben.

Zerbst - Das Anhalt-Hospiz in Zerbst ist permanent auf Spenden angewiesen. Umso größer war die Freude, als bei der Münzprägeaktion – im Übrigen die 19. in Folge – während der diesjährigen Gewerbefachausstellung (Gfa) etwas mehr als 1.980 Euro zusammengekommen sind.