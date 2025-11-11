Großzügige Spender Begleitung auf der letzten Reise: Was das Anhalt-Hospiz Zerbst mit Münzprägung zu tun hat
Bei der Gewerbefachausstellung (Gfa) konnten sich die Besucher auch in diesem Jahr zur Erinnerung eine Münze prägen. Die Aktion ist jedes Jahr für einen guten Zweck. Wofür das geld verwendet wurde.
11.11.2025, 18:16
Zerbst - Das Anhalt-Hospiz in Zerbst ist permanent auf Spenden angewiesen. Umso größer war die Freude, als bei der Münzprägeaktion – im Übrigen die 19. in Folge – während der diesjährigen Gewerbefachausstellung (Gfa) etwas mehr als 1.980 Euro zusammengekommen sind.