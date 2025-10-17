In Genthin entsteht derzeit das erste echte Wandgemälde – mit Pinsel, Farbe und viel künstlerischer Vision. Warum es mehr ist als ein Bild an der Wand.

Das erste Wandgemälde in Genthin bei der Entstehung.

Genthin - Genthin wird bunter – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Im Süden der Stadt, genauer gesagt auf dem Gelände von Elektro Müller, entsteht derzeit das erste Wandgemälde Genthins. Beauftragt wurde dafür die renommierte Graffiti- und Gestaltungsagentur Colorful aus Brandenburg an der Havel. Für Genthin ist das kein neues Gesicht – und doch ein neuer künstlerischer Meilenstein.