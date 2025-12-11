Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Tierschutz-Streit: Peta zeigt Zerbster Schlachtbetrieb an - so ist der aktuelle Stand
Millionenfaches Töten von Enten – ist das legal? Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat jetzt über die Peta-Anzeige entschieden.
11.12.2025, 07:03
Reuden/Süd/Dessau. - Unter dem Slogan „Ihr habt nicht das Recht zu töten!“ hatte die Tierschutzorganisation Peta im August die verantwortlichen Personen des Zerbster Schlachtbetriebs der PHW-Gruppe, also der Fläminger Entenspezialitäten in Reuden/Süd, bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau angezeigt. Der Vorwurf: millionenfache ungerechtfertigte Tötung von Enten.