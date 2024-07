Reinhard Lucke, Inhaber von „Poeges Hotel“ in Jerichow, meisterte die letzten Turbulenzen in der Gastronomie und sucht bisher erfolglos einen Nachfolger.

jerichow. - Reinhard Lucke steht gut gelaunt am Tresen der urigen Gaststube in „Poeges Hotel“. Hier hat er seit mehr als vier Jahrzehnten unverändert seinen Platz und will ihn, so lange es ihm noch gesundheitlich gut geht, auch noch weiter ausfüllen. Der Enthusiasmus für die Gastronomie ist Reinhard Lucke trotz hoher Arbeitsbelastungen auch mit dem Rentenalter nicht verloren gegangen. Die Jerichower, die hier zu den verschiedensten Anlässen einkehren, schätzen diese Beständigkeit.