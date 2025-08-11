weather wolkig
  4. Die Jerichower Stadtkirche retten: Gemeinde benötigt Geld, um Holzwurm zu bekämpfen

Die Stadtkirche Jerichow ist älter als das Kloster, trotzdem läuft das Kloster ihr den Rang ab. Viel Geschichte in der kleinen Kirche kämpft gegen Holzwürmer, Wetter und Verfall. Die Gemeinde will dagegen halten, doch es fehlt das Geld.

Von Simone Pötschke 11.08.2025, 06:37
Blick auf die Stadtkirche Jerichow.
Blick auf die Stadtkirche Jerichow. Foto: Yvette Below

Jerichow - Uli Rode ist einer von sechs Ehrenamtlern, die an vier Wochenende im Jahr Führungen durch die Jerichower Stadtkirche anbieten. Er platziert dann einen gut sichtbaren Aufsteller an der Straße, öffnet die Kirchentüren und wartet auf Besucher.