Die Jerichower Stadtkirche retten Gemeinde benötigt Geld, um Holzwurm zu bekämpfen

Die Stadtkirche Jerichow ist älter als das Kloster, trotzdem läuft das Kloster ihr den Rang ab. Viel Geschichte in der kleinen Kirche kämpft gegen Holzwürmer, Wetter und Verfall. Die Gemeinde will dagegen halten, doch es fehlt das Geld.