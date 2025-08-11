Die Jerichower Stadtkirche retten Gemeinde benötigt Geld, um Holzwurm zu bekämpfen
Die Stadtkirche Jerichow ist älter als das Kloster, trotzdem läuft das Kloster ihr den Rang ab. Viel Geschichte in der kleinen Kirche kämpft gegen Holzwürmer, Wetter und Verfall. Die Gemeinde will dagegen halten, doch es fehlt das Geld.
Jerichow - Uli Rode ist einer von sechs Ehrenamtlern, die an vier Wochenende im Jahr Führungen durch die Jerichower Stadtkirche anbieten. Er platziert dann einen gut sichtbaren Aufsteller an der Straße, öffnet die Kirchentüren und wartet auf Besucher.