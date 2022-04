Genthin: 180 Impfgegner treffen auf 10 Gegendemonstranten von Die Partei

Mit 180 Demonstranten war die Demo der Impfgegner in Genthin zwar kleiner als eine Woche zuvor. Diesmal aber trafen sie nach der Demo auf zehn Gegendemonstranten von Die Partei.

Polizeibeamte mit Hunden und in voller Montur verhindern, dass sich die zwei Parteien auf dem Genthiner Markt zu nahe kommen. Es bleibt beim Brüllen der Impfgegner.

Genthin - Mit rund 180 Leuten waren zwar am Montag weniger Leute bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht in Genthin als in der vergangenen Woche mit etwa 240 Impfgegnern dabei. Dafür trafen sie, nachdem sie wieder auf dem Genthiner Marktplatz angekommen waren, auf etwa zehn Gegendemonstranten von „Die Partei“.