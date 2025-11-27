Überall sind Risse in Stendal zu sehen. Ein Haus wurde vor dem Einsturz bewahrt. Das Rathaus wird repariert. Ein Statiker bewertet das Risiko für Gebäude in der Altstadt.

Unzählige Risse, wie hier am Kornmarkt in Stendal, können an vielen Gebäuden in der Altstadt beobachtet werden.

Stendal. - Wer aufmerksam durch Stendal schlendert, wird bemerken: Risse an Gebäuden ziehen sich wie ein roter Faden durch die Altstadt. Was mit einem einzelnen Spalt im Mauerwerk beginnt, kann Jahre später zum Einsturz des Gebäudes führen – im Frühling wurde ein Haus im Birkenhagen rechtzeitig davor bewahrt. Auch im Rathaus bröckelt es seit geraumer Zeit. Droht die Altstadt zusammenzubrechen?