Solarprojekt mit Konfliktpotenzial Genthin gibt grünes Licht für umstrittene Solaranlage bei Parchen
Trotz Kritik und Naturschutzbedenken wurde der Bau der millionenschweren Photovoltaikanlage beschlossen. Warum der Beschluss nur eine knappe Mehrheit bekommen hat.
06.10.2025, 17:11
Genthin - Ein millionenschweres Solarprojekt bei Genthin spaltet Politik und Bürgerschaft – trotz grüner Versprechen und finanzieller Vorteile. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen, die zuletzt für Diskussionen sorgte. Was das für die Region und das Naturschutzgebiet Fiener Bruch bedeutet.