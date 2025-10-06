weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Solarprojekt mit Konfliktpotenzial Genthin gibt grünes Licht für umstrittene Solaranlage bei Parchen

Trotz Kritik und Naturschutzbedenken wurde der Bau der millionenschweren Photovoltaikanlage beschlossen. Warum der Beschluss nur eine knappe Mehrheit bekommen hat.

Von Robert Sonntag und Mike Fleske 06.10.2025, 17:11
In Parchen könnten demnächst solche Solarflächen installiert werden. Foto: Stadtwerke Dessau

Genthin - Ein millionenschweres Solarprojekt bei Genthin spaltet Politik und Bürgerschaft – trotz grüner Versprechen und finanzieller Vorteile. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen, die zuletzt für Diskussionen sorgte. Was das für die Region und das Naturschutzgebiet Fiener Bruch bedeutet.