Bauvorhaben in der Geschwister-Scholl-Straße Genthin im Wandel: Wohnen am Elbe-Havel-Kanal könnte Wirklichkeit werden
In Genthin könnte bald ein neues Wohnquartier entstehen: Einfamilienhäuser, Seniorenwohnen und grünen Freiflächen. Einige Hürden müssen noch genommen werden.
18.09.2025, 06:03
Genthin - Es könnte ein Wohnbauprojekt werden, das Genthin deutlich verändert. Nördlich der Geschwister-Scholl-Straße, direkt am Elbe-Havel-Kanal, plant die brandenburgische Immobilienunternehmerin Lisa Olmstead ein neues Wohnquartier.