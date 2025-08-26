weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Genthin Vollsperrung: Breitscheidstraße dicht - Chaos garantiert

Sperrungen sorgen für Irritationen Böse Überraschung für Autofahrer in Genthin: Diese Vollsperrung sorgt für Riesen-Chaos an der Kreuzung

Die Breitscheidstraße in Genthin ist vollgesperrt – doch offenbar haben das viele Verkehrsteilnehmer nicht auf dem Schirm. Warum es an einer Kreuzung derzeit besonders gefährlich wird.

Von Robert Sonntag 26.08.2025, 14:35
Aktuelle Vollsperrung der Breitschidstraße durch Bauarbeiten. Foto: Robert Sonntag

Genthin. - Seit Montag ist die Abfahrt von der Berliner Chaussee in die Breitscheidstraße voll gesperrt. Doch viele Autofahrer haben die Änderung noch nicht realisiert – oder fahren aus Gewohnheit trotzdem in Richtung der gesperrten Straße.