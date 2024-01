Schlagenthin. - Urlaubsstimmung in der Zeit zwischen dem Weihnachtsfest, dem Jahreswechsel und dem Dreikönigstag gibt es für den Bläserchor des Kirchspiels Stremme nicht. Heiligabend-Gottesdienste und der Gottesdienst zu Epiphanias gehören zum Pflichtprogramm. Eine Auszeit ist da nicht drin.

Kurz bevor sich die Musiker am Montagabend im Schlagenthiner Kulturzentrum zu ihrer bereits dritten Probe im neuen Jahr treffen, wird noch schnell jedem Ensemblemitglied der gedruckte Jahresplan für das laufenden Jahr in die Hand gedrückt. Der Platz auf dem Blatt im DIN A4-Format ist bis zur letzten Zeile voll ausgereizt. Viel Aufhebens machen die – wohl wissend, dass in diesem Jahr wieder weit mehr als die übliche musikalische Gottesdienstbegleitung auf sie zukommt.

Dass sich zu der Probe des Schlagenthiner Bläserchors an diesem Abend Mitglieder des Genthiner Musikexpress gesellen, bleibt allerdings eher ungewöhnlich. Auch das gemeinsame Probenprogramm, das der Leiter des Posaunenchors, Harry Banse, zusammengestellt hat, besteht nicht gerade aus kirchlichem Liedgut. Unter der Leitung von Harry Banse werden Highland Cathedral, Hogwarts Hymn (die Schulhymne aus „Harry Potter) und auch „Die Olsenbande“ eingeübt. Es geht diszipliniert und konzentriert zu, wenn Banse an manchen Stellen zur Wiederholung mahnt. „Ich wäre kein guter Leiter des Bläserchors, wenn ich nicht sagen würde, dass immer mehr geht. Aber im Grunde war ich schon ganz zufrieden mit der Probe“, resümiert er einen Tag später.

Andreas Jutsi (links) vom Musikexpress mit der Trompete. Simone Pötschke

Beide Ensemble s brauchen diesen gesunden Optimismus: Denn ihre erste Team-Probe dient der Vorbereitung eines gemeinsamen Konzertes, das der Musik-Express und der Bläserchor Stremme am Sonntag, 14. März, um 15 Uhr in der Roßdorfer Kirche geben werden. Ein solches Konzert hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. „Wir werden ein etwa 75-minütiges Programm bestreiten“, kündigt Harry Banse an.

Neben den wöchentlichen Proben am Montagabend haben die Musiker dafür im März eigens ein ganzes Proben-Wochenende zu absolvieren. Er sei neugierig, wie es dem Bläserchor gelingen werde, ein anderes, modern-unterhaltsames Feeling aufzubauen. Es sei allerhand geplant, beispielsweise Musik der Beatles und Songs von Erik Clapton, lässt sich Banse kurz in die Karten schauen. Zuvor steht der Posaunenchor jedoch für die musikalische Begleitung eines Frühlingsgottesdienstes in Kleinwusterwitz (10. März) und der Osternacht in Neuenklitsche (30. März) in der Pflicht.

Spielt als Einzige Saxophon: Wenke Lorenz. Simone Pötschke

Es gibt für den Bläserchor also allerhand zu tun. Sommermusik, das traditionelle Bläserkonzert im Herbst, Turmbläsermusik, ein Adventskonzert in Magdeburg, ein Auftritt zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Jerichow, musikalische Begleitung der Gottesdienste im Kirchspiel zu allen Höhepunkten des Kirchenjahres.

Mit den öffentlichen Proben allein, macht Harry Banse klar, sei dieses anspruchsvolle Pensum für den Bläserchor nicht zu schultern. Mit dem Musizieren verbinde sich deshalb für die Bläser sehr viel Heimarbeit und enormer Fleiß. Es gebe in den Reihen des Bläserchores einige, die unter seiner Anleitung erst das Spielen eines Blechblasinstrumentes erlernt hätten. „Es liegt an jedem Einzelnen, wie er sich in den Bläserchor einbringt.“ Das Engagement müsse von den Leuten kommen - dann hat ein Bläserchor eines Kirchspiels wie das in Schlagenthin auch über viele Jahre Bestand, meint Banse, der seit seinem 10. Lebensjahr Trompete spielt und eine Befähigung zur Leitung des Bläserensembles vorweisen kann.