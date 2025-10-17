weather regenschauer
  4. 70 Jahre Bibliotheksgeschichte: Genthiner Bibliothek knackt 70 Jahre und zeigt, wie wichtig sie wirklich ist

Volles Haus, starke Botschaften und eine emotionale Überraschung: Die Bibliothek „Edlef Köppen“ feierte Jubiläum – und lieferte ein Statement für die Zukunft.

Von Robert Sonntag 17.10.2025, 11:30
Die Mitglieder des Edlef-Köppen-Freundeskreis und viele weitere Ehrenamtliche wurden geehrt.
Genthin - In einem festlichen Lichterspiel erstrahlte die Stadt- und Kreisbibliothek Edlef Köppen in Genthin zum 70. Jubiläum – passend zu den farbenfroh bemalten Fenstern im Erdgeschoss. Die Atmosphäre war lebendig, die Plätze bis auf den letzten Stuhl besetzt – sogar Stehplätze waren gefragt. Ein deutliches Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Bibliothek im Herzen der Stadt einnimmt.