Volles Haus, starke Botschaften und eine emotionale Überraschung: Die Bibliothek „Edlef Köppen“ feierte Jubiläum – und lieferte ein Statement für die Zukunft.

Genthiner Bibliothek knackt 70 Jahre und zeigt, wie wichtig sie wirklich ist

Die Mitglieder des Edlef-Köppen-Freundeskreis und viele weitere Ehrenamtliche wurden geehrt.

Genthin - In einem festlichen Lichterspiel erstrahlte die Stadt- und Kreisbibliothek Edlef Köppen in Genthin zum 70. Jubiläum – passend zu den farbenfroh bemalten Fenstern im Erdgeschoss. Die Atmosphäre war lebendig, die Plätze bis auf den letzten Stuhl besetzt – sogar Stehplätze waren gefragt. Ein deutliches Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Bibliothek im Herzen der Stadt einnimmt.