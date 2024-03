Der Musiker Robby Schulze aus Genthin hat erste Auftritte in diesem Jahr bestritten und freut sich auf die Sommersaison. Dann ist er auch in der Nähe seiner früheren Heimat zu erleben. Mehr dazu auch im Video.

Genthin/Brandenburg. - Erfolgreich haben die ersten Monate des Jahres für den aus Genthin stammenden Musiker Robby Schulze begonnen. Mit einem Auftritt zum 30-jährigen Bestehen des Jugendhauses „Thomas Morus“, war er vor einigen Wochen in seiner früheren Heimatstadt Genthin zu Gast und traf dort auf viele gute Bekannte, knüpfte aber auch neue Kontakte.

Musiker Robby Schulze aus Genthin im Interview. (Kamera: Mike Fleske, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Er finde es toll, dass es in Genthin wieder eine neue Band gibt, die sich nur ein Jahr nach ihrer Gründung einen Namen gemacht habe, meinte er über die Band Rapthor, die aus vier jungen Leuten aus dem Jerichower Land besteht und die aktuell für eine Reihe von Auftritten gebucht ist.

Die Band Rapthor. Foto: Mike Fleske

Übrigens Rapthor-Schlagzeuger Phil Keil begleitete Robby Schulze auch bei einigen Titeln im Genthiner Jugendhaus. So sorgte der Jahrestag für ganz neue musikalische Kooperationen.

Beste Stimmung vor kleiner Bühne in der Turbine Brandenburg

Schulze hat gerade ein Konzert in der Turbine in Brandenburg absolviert. Der Abend, bei dem er Hits wie „Zurück ans Meer“, „Mittendrin“ oder das ganz neue Lied „Schlafende Welt“ , präsentierte, wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.

Einige Zuhörerinnen wagten sogar ein Tänzchen auf dem engen Raum vor der kleinen Bühne und mussten aufpassen, dass sie dem Sänger nicht während dessen Auftritt auf die Füße traten.

Von Genthin nach Brandenburg

Brandenburg an der Havel ist seit einigen Jahren für Robby Schulze eine neue Heimat geworden. Ohne den Kontakt in seine einstige Heimatstadt Genthin gänzlich abzubrechen, hat er sich an der Havel mit seiner jungen Familie eingerichtet. Hier arbeitet er auch beständig an neuer Musik.

Denn rund drei Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Albums „Alles im Blick“, wird es Zeit für neues Material. Aber gut Ding will Weile haben. Und aktuell bereitet sich der Musiker auf weitere Auftritte vor.

Auftritt im Garten am Rietzer Berg im Juni

Einer davon ist durchaus auch von seinen Genthiner Fans erreichbar. Am Sonntag, 16. Juni ist der Musiker ab 14 Uhr beim Landschafts- und Kunstverein am Rietzer Berg in der Nähe von Kloster Lehnin zu Hören. Das Konzert findet im Rahmen der Aktion „Offene Gärten“ bei kostenlosem Eintritt statt.

Von Genthin aus, erreicht man die Rietzer Siedlung 11 über die B107 Richtung Tucheim und Ziesar auf die A2 Richtung Berlin und an der Abfahrt Schmerzke in Richtung Rietzer Berg in etwa 45 Minuten. Tickets für die offenen Gärten gibt es im Internet.