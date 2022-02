Genthiner Sekundarschule mit besonderer Jubiläumsaktion

Genthin - Die Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ gibt es seit 50 Jahren. Im Sommer ist deshalb ein großes Fest geplant. Dafür wird ein Kunstprojekt vorbereitet.

Die Macher wünschen sich aus diesem Anlass Postkarten von Ehemaligen, Schülern, Lehrern, Schulleitern und Mitarbeitern, die mit der Einrichtung verbunden waren.

Viele Mitstreiter gewünscht

Die Postkarten sollen den heutigen Wohnort der Ehemaligen zeigen und Namen (oder Geburtsname), Funktion (Schulleiter, Lehrkraft, Schüler,) sowie Schulbesuchszeiten enthalten. Zudem sollen Ehemalige auch anderen bei Begegnungen, in sozialen Netzwerken oder am Telefon von der Aktion erzählen, heißt es seitens der Schule.

Die Postkarten sollen dann an die Sekundarschule „Am Baumschulenweg“, Mützelstraße 50 in 39307 Genthin geschickt werden. „Daraus soll schließlich ein einmaliges Kunstwerk entstehen, welches am Tag der Festveranstaltung im Juli 2022 enthüllt wird“, kündigt die Schule auf ihrer Internetseite an. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022.