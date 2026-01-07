Internetprobleme zum Jahresanfang haben Teile des Bibliotheksservice lahmgelegt. E-Mails erreichen die Mitarbeiter derzeit nicht.

Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin ist derzeit Online nicht erreichbar.

Genthin - Die Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek ist aufgrund eines technischen Problems auch weiterhin ohne Internetzugang (Stand Freitag, 9. Januar 2026). Digitale Anfragen und Anmeldungen können daher nicht entgegen genommen werden, erklärt Bibliotheksleiterin Yvonne Hillmann.

Versendete E-Mails können daher aktuell nicht gelesen werden. Eine Beantwortung wird erst möglich sein, wenn der Online-Zugang wieder hergestellt ist. Allerdings teilte die Stadt mit, dass das Problem noch bis Mittwoch, 14. Januar bestehen bleibe.

Ausleihen und Rückgaben dennoch in Genthin möglich

Ausleihen und Rückgaben sind möglich, werden aber vorübergehend nur lokal vermerkt. Bis einschließlich Freitag werden die Einschränkungen voraussichtlich bestehen bleiben. Geplante Veranstaltungen sind nicht vom Ausfall betroffen.

Der Schachkurs am Donnerstag (16.30 Uhr) und das Digital Cafè mit dem Smartphone-Workshop am Freitag (10 Uhr) finden statt. Auch der Lerntreff für Erwachsene (16 Uhr) bleibt im Plan.

Die Touristinfo mit dem Ticket- und Volksstimme-Service ist ebenfalls nicht betroffen. Dort gibt es einen eigenen Anschluss für die Dienste. daher steht diese Bereich uneingeschränkt zur Verfügung.