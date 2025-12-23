weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Gute Nachrichten zum Heiligabend: Mit Herz und Miteinander: Genthin zeigt sich zur Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite

Gute Nachrichten zum Heiligabend Mit Herz und Miteinander: Genthin zeigt sich zur Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite

Vom leuchtenden Advent über tatkräftige Helferinnen und Helfer bis hin zu kleinen Wundern der Gemeinschaft: Das macht an Weihnachten in der Region Freude.

Von Mike Fleske 24.12.2025, 00:00
Am Genthiner Rathaus leuchtet es in der Vorweihnachtszeit besonders festlich.
Am Genthiner Rathaus leuchtet es in der Vorweihnachtszeit besonders festlich. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Der Heiligabend ist ein Tag, an dem die Harmonie größer geschrieben werden darf, als an anderen Tagen im Jahr. Daher haben wir aus diesem Anlass eine Reihe guter Nachrichten aus Genthin gesammelt, die Mut für ein Miteinander machen sollen.