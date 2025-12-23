Vom leuchtenden Advent über tatkräftige Helferinnen und Helfer bis hin zu kleinen Wundern der Gemeinschaft: Das macht an Weihnachten in der Region Freude.

Mit Herz und Miteinander: Genthin zeigt sich zur Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite

Am Genthiner Rathaus leuchtet es in der Vorweihnachtszeit besonders festlich.

Genthin - Der Heiligabend ist ein Tag, an dem die Harmonie größer geschrieben werden darf, als an anderen Tagen im Jahr. Daher haben wir aus diesem Anlass eine Reihe guter Nachrichten aus Genthin gesammelt, die Mut für ein Miteinander machen sollen.