Dretzel - Bestes Sommerwetter und als Standesamt ein waschechtes Schloss: Für eine unvergessliche Hochzeit kann es nichts Besseres geben. Und so erinnern sich Steffi (geb. Lange) und Sandor Jacoby aus Genthin natürlich sehr gern an den schönsten Tag in ihrem Leben. Denn Anfang Juli haben die 44- und der 45-Jährige im Schloss Dretzel geheiratet.

Und das kam nicht von ungefähr. „Das Standesamt in Genthin hat nur einen kleinen Raum, Dretzel ist richtig romantisch“, sagt Steffi Jacoby. Denn das malerische Anwesen des Schlosses hätte die beste Kulisse für die Eheschließung gegeben, die mit 50 Verwandten und Freunden gefeiert wurde. Und Freunde sei auch ein Stichwort für den Ursprung der Bekanntschaft der Eheleute.

Über einen gemeinsamen Bekannten habe sich das Paar vor mehr als zehn Jahren kennengelernt. „Er hat uns zu einem Kaffeetrinken eingeladen und dort sind wir ins Gespräch gekommen“, erinnert sich Sandor Jacoby. Dabei stellten die damaligen Singles fest, dass sie beide gerade in ihren Wohnorten Häuser sanierten. Mit der wechselseitigen praktischen Unterstützung der Herrichtung der Gebäude kamen sich die Beiden näher und aus der Bekanntschaft wurde Liebe.

Ein US-Oldtimer war ein Highlight der Trauung. Foto: Philipp von Ostau

Das Paar kam zusammen, gründete eine Familie mit einem gemeinsamen Kind. Steffi brachte ein Kind aus einer früheren Beziehung mit in die Partnerschaft und so war die vierköpfige Familie fast perfekt. Natürlich in einem gemeinsamen Haushalt. „Nur verheiratet waren wir nach all den Jahren noch nicht“, sagt Sandor Jacoby.

Im April 2024 machte er seiner Steffi einen Heiratsantrag und sie nahm seinen Antrag an. Der große Tag wurde für Juli auserkoren. Höhepunkt war neben der Trauung im Schloss auch die Fahrt mit einem originalen US-Oldtimer. Denn beide Eheleute sind Fans von historischen Fahrzeugen.

Hochzeiten sind ein Höhepunkt auf Schloss Dretzel

Gefeiert wurde im Lindenhof in Genthin, der eigens für das Paar festlich hergerichtet war. Für das Paar bleibt der Hochzeitstag für immer in Erinnerung. „Wir sind sehr gut betreut worden, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben, damit wir einen besonderen Tag erleben konnten“, sagt das Paar übereinstimmend.

Für Schlossherrn Philipp von Ostau sind Hochzeiten immer ein Höhepunkt im Kalender des Schlosses. „Die Trauungen sind oft sehr individuell, aber doch haben alle Paare gemeinsam, dass sie einen wunderbaren Tag erleben.“