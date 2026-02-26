In Genthin wurde die 90-Jährige Henriette Klipsch bestohlen. Es ist nicht der erste Diebstahl in diesem Jahr in Genthin und es macht sich ein Gerücht in der Stadt breit: Gibt es eine Diebstahlserie?

Ein Ruck und das Portmonnaie war weg: 90-Jährige berichtet geschockt von dreistem Diebstahl

Dreiste Diebe machen vor nichts und niemandem halt.

Genthin - Es sollte ein ganz normaler Vormittag werden – einer von vielen, wie ihn die 90-jährige Henriette Klipsch noch selbstständig meistert. Ein paar Erledigungen, ein Arztbesuch, danach frische Brötchen für ihr heiß ersehntes Mettbrötchen. Doch im Brotwarenregal eines Supermarktes nahm der Tag eine Wendung, mit der sie nicht gerechnet hatte.