Genthin - Der Jugendmedienverband „fjp>media“ hat am vergangenen Wochenende in Kooperation mit dem Bildungsministerium und dem Sozialministerium des Landes die „Goldene Feder“ an die besten Schülerzeitungen und Nachwuchsjournalisten Sachsen-Anhalts vergeben. Und eine Schülerzeitung aus Genthin war vorne dabei.

In der Jury saßen Vertreter der Volksstimme, der Mitteldeutschen Zeitung, des MDR, des ZDF und der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Die „Goldene Feder“ 2023 wurde in den Kategorien „Grundschule“, „Förderschule“, „Sekundarschule“ und „Gymnasium“ sowie „Nachwuchsjournalisten“ vergeben. Die Sieger erhalten neben der Trophäe auch noch ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

Ministerinnen loben Arbeit

Und es gibt einen Preisträger aus dem Jerichower Land. In der Kategorie Grundschulen hat der „Hortrundblick“ des DRK-Horts „Ludwig Uhland“ aus Genthin gewonnen.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) betonte: „Schülerzeitungen in Sachsen-Anhalt geben Einblicke in den Schulalltag und sie scheuen sich auch in diesem Jahr nicht, große gesellschaftliche Themen anzugehen: Von den Herausforderungen im Bildungsbereich bis zur kontroversen Diskussion um die Nutzung geschlechtergerechte Sprache – die Schülerzeitungen sind Seismographen der Gegenwart.“

Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, würdigte den demokratiebildenden Charakter von Schülerzeitungen: „Sie ermächtigen Schüler zu einem kompetenten Umgang mit Nachrichten und auch mit Informations- und Kommunikationstechnologien und sind daher ein kleiner aber wichtiger Bestandteil demokratischer Kultur.“

Beste Schülerzeitung in der Kategorie Gymnasium ist das „Martinshorn“ vom Gymnasium Halberstadt. Die „Reality of School“ der Sekundarschule LebenLernen Schneidlingen ist beste Schülerzeitung im Bereich Sekundarschulen. In der Kategorie Förderschulen ging der Preis an die Schülerzeitung „Die Eule“ der Hugo-Kükelhaus-Schule Magdeburg. Ausgezeichnet als beste Nachwuchsjournalistin wurde Lina Helene Heinemann aus Halberstadt für ihren Beitrag „Gendern – Fluch oder Segen“.

Schon 2020 Preisträger

Im vergangenen Jahr war das Jerichower Land bei der „Goldenen Feder“ leer ausgegangen, auch 2021. Zuletzt ging der Preis 2020 in die Region. Auch vor drei Jahren gewann der „Hortrundblick“ aus Genthin.