Ein ausgedehnter Waldbrand hat sich zu einem Großeinsatz für die Genthiner Feuerwehr entwickelt.

Genthin (vs) l Dunkle Rauchschwaden stiegen am Donnerstag, 8. August, gegen 20 Uhr nahe des Kieswerks in Genthin aus dem Wald auf. Ein Waldbrand, nach Schätzung der Feuerwehr auf einer Gesamtfläche von 0,5 Hektar, entwickelte sich schnell zu einem zeit- und materialaufwendigen Großeinsatz für die Feuerwehr.

Eisatz bis 1.30 Uhr

37 Einsatzkräfte aus den Ortswehren Ortswehren Altenplathow, Genthin, Mützel und Parchen waren bis 1.30 Uhr in der Nacht damit beschäftigt das Feuer, welches an gleich zwei Stellen ausgebrochen war, zu löschen. Die Einsatzstelle war den Feuerwehrleuten noch gut in Erinnerung, da es im vergangenen Oktober an der selben Stelle gebrannt hatte, wie Pressevertreter Michael Voth von der Genthiner Feuerwehr mitteilte.

Zugewachsene Waldwege, die ein befahren mit Großfahrzeugen kaum zuließen, und die einsetzende Dunkelheit erschwerten den Einsatz in dem unwegsamen Gelände zusätzlich. Die Löschwasserversorgung konnte durch Pendelverkehr und den Aufbau einer knapp 500 Meter langen Schlauchleitung aus dem nahegelegenen Kiessee sichergestellt werden.

Unmut über Neugierige

Für Unverständnis bei den Feuerwehrleuten sorgten einige neugierige Bürger, die sich mehrere Hundert Meter durch den Wald direkt bis zur Einsatzstelle begaben, um am Brandort Bilder zu machen und damit die Arbeit der Feuerwehr behinderten.

Die Nachbereitung der am Einsatz beteiligten Fahrzeuge (elf Stück) konnten die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr abschließen. Für die Parchener Kameraden war die ohnehin kurze Nachtruhe bereits um 5.45 Uhr wieder beendet. Sie wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 zwischen Parchen und Hohenseeden alarmiert.

Waldbrandwarnstufe 4

Derzeit gilt für den Landkreis Jerichower Land die Waldbrandwarnstufe 4, langanhaltender Regen, der die Situation entschärfen könnte, ist nicht in Sicht.