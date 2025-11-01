Der SV Großgrimma errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser besiegten das Team aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Max Weidner (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – 87. Minute

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Witt (68. Pillert), Rackowitz, Weidner, Angeli (49. Boronczyk), Krobitzsch (86. Palatini), Baum, Schneider, Göbel, Beyenbach (86. Kästner), Zech

Sportring Mücheln: Mund – Büttner, Grosser, Kuhnert, Sommerwerk (40. Richter), Schubert, Berghammer, Kunze (72. Reinboth), Hiersig, Bagehorn (80. Sell), Maak

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84