Kein eigener Messestand Grüne Woche in Berlin: Deshalb ist das Jerichower Land diesmal nicht dabei
Sachsen-Anhalt ist bei der Grünen Woche in Berlin so stark vertreten wie nie zuvor – doch ausgerechnet das Jerichower Land bleibt außen vor. So begründet der Landrat das Fernbleiben.
12.01.2026, 18:26
Burg/Genthin - Sachsen-Anhalt schickt 106 Aussteller zur Grünen Woche nach Berlin, die vom 16. bis 25. Januar stattfinden wird. Es sind so viele wie nie zuvor bei der 100. Auflage der Ernährungsmesse, verkündeten in der zurückliegenden Woche mit berechtigten Stolz Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und Jörg Bühnemann, Geschäftsführer der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG).