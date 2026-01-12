Sachsen-Anhalt ist bei der Grünen Woche in Berlin so stark vertreten wie nie zuvor – doch ausgerechnet das Jerichower Land bleibt außen vor. So begründet der Landrat das Fernbleiben.

Grüne Woche in Berlin: Deshalb ist das Jerichower Land diesmal nicht dabei

Wirtschaftsminister Sven Schulze kostete bei der Grünen Woche schon mal Salz aus der Salifaktur, die in Burg ihre Wurzeln hat. In diesem Jahr ist das Jerichower Land nicht vertreten.

Burg/Genthin - Sachsen-Anhalt schickt 106 Aussteller zur Grünen Woche nach Berlin, die vom 16. bis 25. Januar stattfinden wird. Es sind so viele wie nie zuvor bei der 100. Auflage der Ernährungsmesse, verkündeten in der zurückliegenden Woche mit berechtigten Stolz Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und Jörg Bühnemann, Geschäftsführer der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG).