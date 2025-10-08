In Genthin wächst das Archiv, doch historische Sammlungen gehen verloren. Warum eine zentrale Anlaufstelle dringend nötig ist – und was Heimatforscher fordern.

Heimatforschung ist mehr als nur in Archiven zu graben.

Genthin - Die Vergangenheit einer Stadt vergisst sich nicht von selbst – sie wird vergessen, wenn niemand sie festhält. In Genthin droht genau das zu passieren. Seit dem Tod des langjährigen Heimatforschers Dieter Rohr im Jahr 2023 wurde es spürbar stiller um die lokalhistorische Arbeit - bis jetzt.