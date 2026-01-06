Mit Kreativität, Ehrenamt und viel Herzblut stärkt der Heimatverein Roßdorf 2000 seit mehr als 25 Jahren die Dorfgemeinschaft. Welche Highlights das Jubiläumsjahr brachte und was 2026 geplant ist, berichten die Vorstandsmitglieder.

Traditionell führt der Kramer aus dem Jahr 1937 den Umzug zum Erntedankfest in Roßdorf an.

Roßdorf. - Seit mittlerweile über 25 Jahren setzen sich die Mitglieder des Heimatvereins Roßdorf 2000 mit viel Engagement und Kreativität für ein lebendiges und gemeinschaftliches Dorfleben ein. Was einst mit dem Ziel der Dorfverschönerung begann, ist heute fester Bestandteil der Veranstaltungen im Ort.