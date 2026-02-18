Kommunalpolitiker der Egelner Mulde hadern wegen der Kosten für die neue Ehle-Bücke bei Tarthun mit Vorschriften, zumal die Straße nur einspurig befahrbar ist.

Tarthun hadert mit Größe neuer Brücke - muss sie zweispurig sein?

Die Ehlebrücke bei Tarthun auf der Straße nach Groß Börnecke befindet sich nicht mehr im besten Zustand. Die Verbandsgemeinde will sie deshalb durch einen Neubau ersetzen.

Egeln/Tarthun. - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will die aus den 1940er Jahren stammende Ehle-Brücke auf der Straße von Tarthun nach Groß Börnecke sanieren. Das ist dringend notwendig, denn ein Gutachten der Firma Pabsch Ingenieure aus Magdeburg hatte dieses Bauwerk mit der Zustandsnote 3,4 und damit mit einem nicht ausreichenden Zustand eingestuft. Aus diesem Grund hatte der Verbandsgemeinderat im Frühjahr des vergangenen Jahres eine Erneuerung beschlossen.