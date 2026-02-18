Bunte Wolle, selbstgemachtes Papier und jede Menge Spielspaß – diese Ferien wurden richtig lebendig.

Brettin - Ferien wirken oft still, doch hinter manchen Türen passiert mehr, als man ahnt – warum in den Ferien in der Brettiner Schule noch Licht brannte.

Statt leerer Flure und geschlossener Türen herrschte am Standort Brettin der Sekundarschule Genthin-Brettin Anfang Februar geschäftiges Treiben. Während der Ferien verwandelten sich Klassenräume in Kreativwerkstätten und Spielbereiche – und boten den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches Programm.

Kreativ mit Wolle und Papier

Im gestalterischen Teil probierten sich 13 Mädchen und Jungen im Nadelfilzen aus und fertigten aus bunter Schafwolle kleine Schneemänner. Außerdem stellten die Kinder eigenes Papier her. Mit Schöpfrahmen, Wasser und viel Geduld entstanden individuelle Bögen – jedes Blatt ein Unikat.

Spielen und Gemeinschaft erleben

Neben der kreativen Arbeit stand das Miteinander im Mittelpunkt. Bei Karten- und Brettspielen wurde gelacht und wetteifert, zur Stärkung bereiteten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam Pizza zu.

Schule als Lebensraum

Schulsozialarbeiterin Ines Püst zog ein positives Fazit: „Das erfolgreiche Ferienprojekt zeigte einmal mehr, dass Schule nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensort für Kinder und Jugendliche ist, an dem sie ihre Freizeit gern verbringen.“ Wünsche für eine Fortsetzung in den nächsten Ferien gibt es bereits.